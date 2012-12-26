全球金市: 黄金在美国财政困局不确定性下走低,珠宝商趁跌势吸纳

尽管黄金通常情况下是一种对冲经济不确定性的避险资产,但其表现愈发类似于一种风险资产,因而如果美国确实避免了财政悬崖,金价也可能上涨.

南非标准银行驻东京的部门经理Yuichi Ikemizu说:"我仍然看好市场,不过看起来在明年初之前,市场可能会承受多头结清的压力,"并表示投资者将密切关注美国白宫与国会间的谈判.

"本周金价可能会介于约1,640-1,670美元之间."

0710GMT时,现货金 下跌2.15美元,报每盎司1,656.14美元,脱离了上周触及的四个月低点.由于低利率、对欧元区金融稳定的忧虑以及央行为多样化资产而购金等因素,今年金价仍有望录得连续第12年升势.

周三伦敦市场逢圣诞假期休市.

美国2月期金 下跌2.30美元至每盎司1,657.20美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1656.14 -2.15 -0.13 5.90

现货银 29.89 0.03 +0.10 7.95

现货铂金 1546.00 16.50 +1.08 10.98

现货钯金 683.97 1.97 +0.29 4.82

COMEX期金 1657.20 -2.30 -0.14 5.77 10097

COMEX期银 29.96 0.06 +0.19 7.31 1854

汇率

欧元/美元 1.3192

美元/日圆 85.26

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约(完)

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