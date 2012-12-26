全球金市: 金价在圣诞节后清淡交投中上升,投资人聚焦美国预算磋商

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 2月期金收升1.20美元,至每盎司1,660.70美元
* 现货金持于1,660美元附近
* 伦敦市场因节礼日假期休市
路透纽约12月26日 - 金价周三小升,圣诞节后交投清淡,对年底前美国可能达成预算协议的预期支持金价.
商品市场交投普遍清淡,因伦敦市场为节礼日假期,且其他地方有年底节日.美国原油价格上扬约3%,触及六周高位,表现优于其他市场,因技术买盘、中东局势紧张及美国正尽力避开财政悬崖的迹象.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 收高1.20美元,报1,660.70美元,日内高位为1,668.70美元.
现货金 徘徊在1,660美元,周一尾盘为大约1,658美元.
RBC Capital Markets Global Futures贵金属分析师George Gero说,奥巴马政府在年底前再次尽力避开财政危机,是周三金市的正面因素之一.
奥巴马提早结束他在夏威夷的圣诞节假期,将于周四早上返回华盛顿,恢复和共和党的预算磋商,致力避开于明年实施的约6,000亿美元自动增税和减支举措.
一些交易商预期,金价在年底前将留守在当前水平附近,升跌幅度介于30-40美元.
"我仍然看好市场,但似乎在明年之前,金价可能因多头结清仓位而承压,"渣打银行在东京的分行经理Yuichi Ikemizu说,美国预算磋商是市场议事日程的其中一个主要事项.
"本周,金价可能留在1,640-1,670美元,"Ikemizu说.
东京工业品交易所(TOCOM)黄金合约上涨,此前日圆兑美元跌至20个月低位,因对日本将进一步放宽政策的希望增强.
印度黄金需求上升,因全球市场回落后价格下跌,且印度卢比走强.
金市交易员称,东南亚其他地方也有逢低承接买家及珠宝商的买兴.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国内地分支东亚中国因坏帐增加而录得净亏损。
路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30