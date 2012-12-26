全球金市: 金价在圣诞节后清淡交投中上升,投资人聚焦美国预算磋商

* 2月期金收升1.20美元,至每盎司1,660.70美元

* 现货金持于1,660美元附近

* 伦敦市场因节礼日假期休市

路透纽约12月26日 - 金价周三小升,圣诞节后交投清淡,对年底前美国可能达成预算协议的预期支持金价.

商品市场交投普遍清淡,因伦敦市场为节礼日假期,且其他地方有年底节日.美国原油价格上扬约3%,触及六周高位,表现优于其他市场,因技术买盘、中东局势紧张及美国正尽力避开财政悬崖的迹象.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 收高1.20美元,报1,660.70美元,日内高位为1,668.70美元.

现货金 徘徊在1,660美元,周一尾盘为大约1,658美元.

RBC Capital Markets Global Futures贵金属分析师George Gero说,奥巴马政府在年底前再次尽力避开财政危机,是周三金市的正面因素之一.

奥巴马提早结束他在夏威夷的圣诞节假期,将于周四早上返回华盛顿,恢复和共和党的预算磋商,致力避开于明年实施的约6,000亿美元自动增税和减支举措.

一些交易商预期,金价在年底前将留守在当前水平附近,升跌幅度介于30-40美元.

"我仍然看好市场,但似乎在明年之前,金价可能因多头结清仓位而承压,"渣打银行在东京的分行经理Yuichi Ikemizu说,美国预算磋商是市场议事日程的其中一个主要事项.

"本周,金价可能留在1,640-1,670美元,"Ikemizu说.

东京工业品交易所(TOCOM)黄金合约上涨,此前日圆兑美元跌至20个月低位,因对日本将进一步放宽政策的希望增强.

印度黄金需求上升,因全球市场回落后价格下跌,且印度卢比走强.

金市交易员称,东南亚其他地方也有逢低承接买家及珠宝商的买兴.(完)

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