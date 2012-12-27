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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 08:57 BJT

全球金市: 金价小跌,关注美国财政协商

有迹象显示国会僵局有望打破,美国众议院议长贝纳敦促民主党控制的参议院有所行动将美国从财政悬崖边缘拉回,并称至少会考虑参议院提出的任何议案. (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明; 审校 郑茵)

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