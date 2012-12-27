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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 14:38 BJT

全球金市: 金价小跌,美国财政协商为关注焦点

(完)

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1656.41 -3.08 -0.19 5.92

现货银 29.98 0.01 +0.03 8.27

现货铂金 1534.74 1.69 +0.11 10.18

现货钯金 688.72 -0.79 -0.11 5.55

COMEX期金 1657.30 -3.40 -0.20 5.78 10317

COMEX期银 30.03 -0.01 -0.03 7.56 2181

汇率

欧元/美元 1.3226

美元/日圆 85.74

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 龚芳)

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