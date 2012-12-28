全球金市: 金价今日和本周收跌,美国政界人士正为达成预算协议作最后努力

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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* 现货金和黄金期货回落0.5%,抹去本周稍早录得的涨幅
* 市场神经紧绷,静待奥巴马2000 GMT与国会领导人开会
路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周五走低,抹去本周稍早录得的涨幅,原本金价可以录得自11月以来首周上涨,交易商等待年底最后期限到来前的最后一轮预算磋商的结果,在这样的背景下金价走低.
多数市场人士神经紧绷,静待美国总统奥巴马将于2000 GMT在白宫与民主和共和两党的国会领导人开会,重启陷入僵局的预算磋商.
美元走强,美国公债收益率触及两周低位,美国股市可能录得三个月来最长跌势,因美国政界人士正努力避免在明年初触发一系列增税减支举措.
经济学家警告称,如果不能达成协议,将拖累美国经济跌落悬崖,重陷衰退.
1920GMT,现货金 徘徊在1,656美元左右,周四的最后买入价为1,663.29美元.
美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 收跌7.80美元,或0.5%,报每盎司1,655.90美元.
作为传统意义上的避险和对冲通胀的工具,投资者通常在出现问题时买入黄金避险,但黄金近期的表现与风险资产类似.
现货金和黄金期货本周小跌,周五的跌势抹去了本周从周一到周四录得的涨幅.尽管从某种意义上看,金价走势摇摆不定令人意外,但多数交易商发现,对于一个被定义为主要用于对冲美国财政危机的市场而言,本周金价的走势太过疲弱.
周五,金市成交量较30日均值低约60%,为汤森路透Jefferies CRB指数中 成交量最低的商品之一.
尽管本周收跌,金价在第一季和第三季劲扬,受助于全球主要经济体的超宽松货币政策,试图使外汇储备多元化的央行的买盘以及对欧元区金融稳定性的担忧.
这使金价年内攀升6%,连涨第12年.
分析师称,过去一个月出现的大规模获利了结可能抵销了受避险买盘推动的累计升幅.
行业组织世界黄金协会(WGC)表示,预计黄金涨势将在2013年延续,连涨第13年.
其他贵金属方面,现货银 下跌0.5%,报每盎司30美元.现货现铂金 回落1%,报1,516.50美元.现货钯金 急挫2%,报每盎司692.47美.(完)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)