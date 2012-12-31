全球金市: 金价尾盘受美国有望达成财政悬崖协议推动上扬,今年上扬6%

* 金价连涨第12年,预计明年将继续攀升

* 铂金,钯金和银表现强于黄金

路透纽约12月31日 - 金价周一在2012年最后一个交易日攀升,全年收涨6%,有关美国可能达成财政协议的消息提振金市.今年稍早,金价受低利率、欧元区忧虑和央行的黄金需求推动上扬.

其他贵金属大幅收涨,铂金全年攀升近10%,银劲扬9%,钯金收高8%.

金价连涨第12年,为商品期货的最长升势.与之相对照,布兰特原油期货自2008年金融危机反弹后,仅连涨第四年.

分析师预计,明年金价将测试新高.金价今年开盘不到1,580美元,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮刺激政策后,10月份升至近1,800美元.

"金价今日因美国避免跌落财政悬崖而上涨,证明黄金变得更像风险资产,而非避险工具,"Sarhan Capital的Adam Sarhan表示.

通常用于对冲通胀和避险的黄金最近表现更像工业商品,跟随股市涨跌而起伏,有时甚至追随美元的走势.

对美国财政悬崖的担忧几周来一周重压金融市场,白宫和国会共和党议员寻求避免一系列增税减支举措在明年初实施的解决之道.

奥巴马总统在今日的记者会上表示,即将达成协议,但尚未成定局.

交投最活跃的黄金期货 收报每盎司1,675.80美元,日内上扬1.2%,全年涨幅为6.1%.在达成财政协议的消息公布前,市场仅上扬0.5%.

现货金徘徊在1,670美元之上,日内上扬1%,全年涨幅近7%.

尽管年末来临前涨势放缓,但黄金在第一和第三季劲扬,受助于全球主要经济体的超宽松政策,试图将外汇储备多元化的央行的买盘,以及对欧元区金融稳定的担忧.

铂金,钯金和银今年的表现强于黄金.

自11月以来,钯金一直呈上行趋势.现货价一直徘徊在每盎司700美元附近,全年上扬逾7%.

铂金在今年稍早上扬后呈震荡走势,因市场担忧主要出产国南非久拖不决的工人罢工.近月铂金合约 盘中跌至四个月低位,后反弹,收报每盎司1,538美元,全年上扬10%.