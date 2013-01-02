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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 15:37 BJT

全球金市: 金价自盘中低点反弹,美暂化解财政悬崖坠崖危机

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1681.55 7.01 +0.42 0.42

现货银 30.59 0.31 +1.02 1.02

现货铂金 1546.74 11.74 +0.76 0.76

现货钯金 704.22 12.22 +1.77 1.77

COMEX期金 1682.30 6.50 +0.39 0.39 14037

COMEX期银 30.63 0.40 +1.33 1.32 2903

汇率

欧元/美元 1.3268

美元/日圆 87.19

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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