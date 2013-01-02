全球金市: 金价自盘中低点反弹,美暂化解财政悬崖坠崖危机

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1681.55 7.01 +0.42 0.42
现货银 30.59 0.31 +1.02 1.02
现货铂金 1546.74 11.74 +0.76 0.76
现货钯金 704.22 12.22 +1.77 1.77
COMEX期金 1682.30 6.50 +0.39 0.39 14037
COMEX期银 30.63 0.40 +1.33 1.32 2903
汇率
欧元/美元 1.3268
美元/日圆 87.19
附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。