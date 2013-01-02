全球金市: 金价在美国达成预算协议后上涨,但料容易下跌

* 股市上涨提振金价升至两周高位

* 印度央行考虑进一步限制黄金进口

路透纽约1月2日 - 金价周三上涨近1%,因对经济的乐观情绪带动股市大幅上升,此前美国政界人士在最后一刻达成协议,避免了可能使美国经济重陷衰退的增税举措的实施.

银和铂金系金属（PGMs）价格也大幅上升,周二美国国会批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现.

不过分析师说,金价似乎缺乏动能延续在2013年首个交易日录得的升势.欧洲经济增长停滞的迹象及印度计划限制黄金进口可能促使黄金投资人卖出.

"我认为市场的反应过了头,如果黄金被大量抛售,全数抹去,或抹去大部分今日的升幅,我不会感到意外,"Integrated Brokerage Services贵金属首席交易商Frank McGhee说.

在1738 GMT,现货金 上涨0.8%,至每盎司1,687.84美元,脱离较早触及的两周高位1,694.70美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 升13.00美元,至每盎司1,688.80美元,根据路透初步数据显示,收盘时成交量可能低于30日均值.

在2012年,金价收升约7%,录得连续第12年上升,尽管2012年第四季金价走软,当季下跌5.4%,录得2008年第三季迄今最差的季度表现.

在美国达成预算协议后,不确定性犹在.削减1,090亿美元国内和国防计划支出的举措仅推迟两个月实施,届时有关美国举债上限的另一轮角力也迫近.

现货银 攀升2.4%,报每盎司31.01美元.

金价可能面临来自实货需求疲弱的阻力,因印度黄金消费者减少买入.

印度央行已要求对银行及机构实施黄金进口量和进口额的限制,以扶助降低经常帐赤字,印度7-9月季度的经常帐赤字升至历史高位.

法国和西班牙2012年汽车销售跌至多年低位的消息,可能是金价下跌的另一原因.

铂金系金属上升,但远低于其日内高位.铂金 上涨1.6%,至每盎司1,559.50美元,钯金 升2%,至每盎司705.97美元.

铂金在2012年上升约10%,主要受对全球最大铂金出产国南非爆发大范围矿工罢工活动的忧虑提振.(完)

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