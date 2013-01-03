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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 09:11 BJT

全球金市: 现货金价格持坚,受美国达成预算协议激励

美国2月期金 几无变动,报每盎司1,688.70美元.

印度央行要求限制银行和代理行进口黄金的数量和价值;财政部长则表示,他准备进一步限制黄金进口以协助控制经常帐赤字.7-9月当季印度经常帐赤字触及历史高位.(完)

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(编译 戴素萍; 审校 张涛)
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