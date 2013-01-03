全球金市: 金价守在两周高位附近,但市场心态谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
现货金 触及每盎司1,689美元附近的高位,至0646GMT报1,687.70美元,上涨1.35美元.前一交易日金价触及1,690上方的两周高位.金价在2012年全年收高约7%,为连续第12年上涨,是迄今以来大宗商品持续最长的一波牛市之一.
"贵金属目前走势追随股市,但将囿于下一交易区间.对黄金而言,需要突破1,695美元才能真正启动另一波上涨行情,从而突破1,700,"GoldSilver Central Pte Ltd的董事总经理Brian Lan说.
"对于白银来说,则需要突破31.60美元."
美国2月期金 几近持平于每盎司1,688.30美元.
新加坡金条较伦敦现货金升水持稳于每盎司1.10至1.20美元之间,因圣诞节和新年假期后供应尚未恢复.黄金消费大国印度的买家目前在场外观望.
印度央行要求对银行和金融机构的黄金进口数量和价值都设定限制,财政部表示将考虑进一步限制黄金进口以帮助抑制经常账赤字的扩大.印度7-9月季度经常账赤字达到纪录高点.
印度2011年黄金进口达到创纪录的967吨.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1687.70 1.35 +0.08 0.79
现货银 31.07 0.10 +0.32 2.61
现货铂金 1567.49 6.99 +0.45 2.12
现货钯金 704.47 2.10 +0.30 1.80
COMEX期金 1688.30 -0.50 -0.03 0.75 9036
COMEX期银 31.11 0.10 +0.33 2.91 2221
汇率
欧元/美元 1.3147
美元/日圆 87.28 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。