全球金市: 金价守在两周高位附近,但市场心态谨慎

现货金 触及每盎司1,689美元附近的高位,至0646GMT报1,687.70美元,上涨1.35美元.前一交易日金价触及1,690上方的两周高位.金价在2012年全年收高约7%,为连续第12年上涨,是迄今以来大宗商品持续最长的一波牛市之一.

"贵金属目前走势追随股市,但将囿于下一交易区间.对黄金而言,需要突破1,695美元才能真正启动另一波上涨行情,从而突破1,700,"GoldSilver Central Pte Ltd的董事总经理Brian Lan说.

"对于白银来说,则需要突破31.60美元."

美国2月期金 几近持平于每盎司1,688.30美元.

新加坡金条较伦敦现货金升水持稳于每盎司1.10至1.20美元之间,因圣诞节和新年假期后供应尚未恢复.黄金消费大国印度的买家目前在场外观望.

印度央行要求对银行和金融机构的黄金进口数量和价值都设定限制,财政部表示将考虑进一步限制黄金进口以帮助抑制经常账赤字的扩大.印度7-9月季度经常账赤字达到纪录高点.

印度2011年黄金进口达到创纪录的967吨.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1687.70 1.35 +0.08 0.79

现货银 31.07 0.10 +0.32 2.61

现货铂金 1567.49 6.99 +0.45 2.12

现货钯金 704.47 2.10 +0.30 1.80

COMEX期金 1688.30 -0.50 -0.03 0.75 9036

COMEX期银 31.11 0.10 +0.33 2.91 2221

汇率

欧元/美元 1.3147

美元/日圆 87.28 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化