全球金市: 金价跌逾1%,受美联储会议记录和美元走坚影响

南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示,"这是最初的影响.因此我不确定这个消息将对市场带来多大影响.我猜市场将守在1,645-1,650美元左右."并称价格下跌或将吸引实货买需.

"我并不真的认为,金价升势就此结束.这只是短暂下行."

金价2012年收高约7%,连续第12年上涨,成为有史以来持续时间最长的大宗商品牛市之一.

美联储公布的12月政策会议记录显示,即使美联储委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.

亚洲股市周五下跌,跟随隔夜全球股市疲态,但美元上涨,令以美元计价的黄金更昂贵.(完)

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