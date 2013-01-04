全球金市: 金价跌逾1%,受美联储会议记录和美元走坚影响

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
南非标准银行东京分行经理Yuichi Ikemizu表示,"这是最初的影响.因此我不确定这个消息将对市场带来多大影响.我猜市场将守在1,645-1,650美元左右."并称价格下跌或将吸引实货买需.
"我并不真的认为,金价升势就此结束.这只是短暂下行."
金价2012年收高约7%,连续第12年上涨,成为有史以来持续时间最长的大宗商品牛市之一.
美联储公布的12月政策会议记录显示,即使美联储委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心其资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.
亚洲股市周五下跌,跟随隔夜全球股市疲态,但美元上涨,令以美元计价的黄金更昂贵.(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。