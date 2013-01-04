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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 14:52 BJT

全球金市: 金价跌逾1%,受累于美联储会议记录和美元走坚

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1650.54 -12.41 -0.75 -1.43

现货银 29.64 -0.49 -1.63 -2.11

现货铂金 1547.24 -11.56 -0.74 0.80

现货钯金 685.72 -3.89 -0.56 -0.91

COMEX期金 1651.50 -23.10 -1.38 -1.45 36691

COMEX期银 29.68 -1.04 -3.39 -1.82 10289

汇率

欧元/美元 1.3043

美元/日圆 87.74 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)

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