全球金市: 金价跌逾1%,受累于美联储会议记录和美元走坚

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
------------------------0617GMT------------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1650.54 -12.41 -0.75 -1.43
现货银 29.64 -0.49 -1.63 -2.11
现货铂金 1547.24 -11.56 -0.74 0.80
现货钯金 685.72 -3.89 -0.56 -0.91
COMEX期金 1651.50 -23.10 -1.38 -1.45 36691
COMEX期银 29.68 -1.04 -3.39 -1.82 10289
汇率
欧元/美元 1.3043
美元/日圆 87.74 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。