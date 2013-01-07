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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 09:18 BJT

全球金市: 金价基本持平,投资者担忧美国刺激政策前景

两位美国联邦储备理事会(美联储)高级官员周五暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们的支持.

美国12月非农就业岗位增幅保持稳定,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的经济增长将平淡无光.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.

尽管年底表现强劲,但2012年美国鹰金币的销售是五年来最低,交易商称受价格波动下降打击.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
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