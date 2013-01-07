全球金市: 金价基本持平,投资者担忧美国刺激政策前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
两位美国联邦储备理事会(美联储)高级官员周五暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们的支持.
美国12月非农就业岗位增幅保持稳定,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的经济增长将平淡无光.
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.
尽管年底表现强劲,但2012年美国鹰金币的销售是五年来最低,交易商称受价格波动下降打击.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。