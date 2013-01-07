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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 16:15 BJT

全球金市: 金价攀升,美国就业数据疲弱提振支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1657.90 1.45 +0.09 -0.99

现货银 30.24 0.03 +0.10 -0.13

现货铂金 1561.50 9.40 +0.61 1.73

现货钯金 687.00 4.20 +0.62 -0.72

COMEX期金 1658.60 9.70 +0.59 -1.03 24549

COMEX期银 30.27 0.32 +1.08 0.13 6129

汇率

欧元/美元 1.3044

美元/日圆 87.81 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 田建华)
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