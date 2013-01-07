全球金市: 金价攀升,美国就业数据疲弱提振支撑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
------------------------0728GMT------------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1657.90 1.45 +0.09 -0.99
现货银 30.24 0.03 +0.10 -0.13
现货铂金 1561.50 9.40 +0.61 1.73
现货钯金 687.00 4.20 +0.62 -0.72
COMEX期金 1658.60 9.70 +0.59 -1.03 24549
COMEX期银 30.27 0.32 +1.08 0.13 6129
汇率
欧元/美元 1.3044
美元/日圆 87.81 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 田建华)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。