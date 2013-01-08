全球金市: 金价小幅上涨,因欧元持坚

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透调查中分析师预期欧洲央行周四会议上料维持利率不变,但由于经济前景不明,分析师对未来几个月降息的可能性看法不一.
欧元区信心情况在1月连续第五个月改善,投资者预期指数升至将近两年高点,此前希腊成功进行债券回购,且西班牙失业率下降.
美元走弱令大宗商品对持有其他货币的投资者而言更具吸引力.
美联储高层官员周五暗示,央行可能在2013年底前停止购债举措,因经济前景好于预期.
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 1月7日的黄金持仓减少约2吨至1,340.74吨,较2012年底则下降约10吨或0.7%.
南非第三大黄金生产商--Harmony Gold 宣布,其Kusasalethu金矿继续停产,且可能永久性关闭并导致6,000个工作岗位被削减,此前公司管理人员接到死亡威胁且警察受到枪击.
现货钯金 上涨0.2%报669.47美元,脱离前交易日触及的逾一个月低点661.97美元.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选