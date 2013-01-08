全球金市: 金价微幅升高,因欧元守住升幅且亚洲现货买盘支撑价格

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1648.20 1.56 +0.09 -1.57
现货银 30.09 -0.03 -0.10 -0.63
现货铂金 1552.50 0.51 +0.03 1.14
现货钯金 665.33 -2.67 -0.40 -3.85
COMEX期金 1648.60 2.30 +0.14 -1.62 19529
COMEX期银 30.12 0.03 +0.11 -0.38 5601
汇率
欧元/美元 1.3117
美元/日圆 87.45 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选