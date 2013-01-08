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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 17:22 BJT

全球金市: 金价微幅升高,因欧元守住升幅且亚洲现货买盘支撑价格

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1648.20 1.56 +0.09 -1.57

现货银 30.09 -0.03 -0.10 -0.63

现货铂金 1552.50 0.51 +0.03 1.14

现货钯金 665.33 -2.67 -0.40 -3.85

COMEX期金 1648.60 2.30 +0.14 -1.62 19529

COMEX期银 30.12 0.03 +0.11 -0.38 5601

汇率

欧元/美元 1.3117

美元/日圆 87.45 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 田建华)
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