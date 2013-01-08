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亚洲 | 2013年 1月 9日 星期三 05:15 BJT

全球金市: 三个交易日来金价首次收高,受亚洲实货需求旺盛提振

* 黄金因日本央行将考虑再度放宽政策的消息而受提振
    * 美联储会议记录公布后引发黄金跌势,投资者仍持谨慎态度
    * 上海黄金期货成交量触及纪录高位
    * 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金和趸售库存数据

    路透纽约1月8日 - 金价周二上涨近1%,因亚洲实货需求旺盛且金价连
跌三天后出现逢低吸纳买盘,这带动金价升至每盎司1,660美元.
    
    交易商称,有消息称日央行将考虑在1月会议上再度放宽政策,设定2%
通胀目标,以缓和通缩忧虑.这支撑了黄金作为通胀对冲工具的吸引力.
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议记录显示,几名委员
认为,在"远早于"2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举.在
此之后,投资者人气依旧谨慎.
    
    "如果未来几天有更多关于提前结束量化宽松政策的言论,由于金价已
实质性跌破1,600美元关口,那么黄金肯定将再次测试1,625美元支撑位,"
道明银行商品策略主管Bart Melek称.
    
    数轮量化宽松政策是最近几年金价上涨的主要推动力.这一措施令美
国长期利率承受下行压力并引发通胀忧虑.
    
    Melek称,如果投资者趋于快速撤出,那些因美国财政悬崖忧虑而买入
黄金的大量短线投资者可能将引发金价急跌.
    
    1919GMT时,现货金 涨0.8%,报1,660.20美元.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货 结算价涨15.90美
元,报每盎司1,662.20美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约5
%.
    
    但分析师对黄金周二的涨势有疑虑.
    
    VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,黄金涨势似乎不会持续,
因在周四欧洲央行召开月度会议前,市场气氛较为紧张.
    
    上周金价跌至四个半月低位后,亚洲黄金买盘加剧,上海黄金交易所99
.99黄金现货合约 成交量周一触及纪录高位.
    
    交易商称,上海99.99黄金较现货价格升水亦在上涨.
    
    香港政府统计处周二公布,11月香港向中国大陆出口黄金数量为90.76
3吨,较前月增长91%.
    
    其他贵金属中,现货白银 涨0.9%,报30.39美元,现货铂 升
1.7%,至1,578.74美元,现货钯金 收高0.3%,报670美元.    
       ----------------------------1919GMT----------------------
-----------

                          最新价格/  当日   当日    低位   高位 
  当前 
                          结算价     变动   涨跌%               
  成交量

  COMEX黄金期货     1662.20  15.90   1.0  1646.80 1662.70
  131,835
  COMEX白银期货      30.465  0.383   1.3   30.085  30.590
   38,769
  COMEX铂金期货     1580.60  26.80   1.7  1551.10 1584.50
       65
  COMEX钯金期货      667.85  -2.15  -0.3   664.50  679.30
    3,858

  现货金            1660.20  13.56   0.8  1647.28 1661.90
  
  现货银             30.390  0.270   0.9   30.110  30.520
  现货铂金          1578.74  26.75   1.7  1554.00 1582.50
  现货钯金           670.00   2.00   0.3   667.50  676.50
(完)
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