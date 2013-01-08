全球金市: 三个交易日来金价首次收高,受亚洲实货需求旺盛提振

* 黄金因日本央行将考虑再度放宽政策的消息而受提振 * 美联储会议记录公布后引发黄金跌势,投资者仍持谨慎态度 * 上海黄金期货成交量触及纪录高位 * 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金和趸售库存数据 路透纽约1月8日 - 金价周二上涨近1%,因亚洲实货需求旺盛且金价连 跌三天后出现逢低吸纳买盘,这带动金价升至每盎司1,660美元. 交易商称,有消息称日央行将考虑在1月会议上再度放宽政策,设定2% 通胀目标,以缓和通缩忧虑.这支撑了黄金作为通胀对冲工具的吸引力. 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议记录显示,几名委员 认为,在"远早于"2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举.在 此之后,投资者人气依旧谨慎. "如果未来几天有更多关于提前结束量化宽松政策的言论,由于金价已 实质性跌破1,600美元关口,那么黄金肯定将再次测试1,625美元支撑位," 道明银行商品策略主管Bart Melek称. 数轮量化宽松政策是最近几年金价上涨的主要推动力.这一措施令美 国长期利率承受下行压力并引发通胀忧虑. Melek称,如果投资者趋于快速撤出,那些因美国财政悬崖忧虑而买入 黄金的大量短线投资者可能将引发金价急跌. 1919GMT时,现货金 涨0.8%,报1,660.20美元. 纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货 结算价涨15.90美 元,报每盎司1,662.20美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约5 %. 但分析师对黄金周二的涨势有疑虑. VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,黄金涨势似乎不会持续, 因在周四欧洲央行召开月度会议前,市场气氛较为紧张. 上周金价跌至四个半月低位后,亚洲黄金买盘加剧,上海黄金交易所99 .99黄金现货合约 成交量周一触及纪录高位. 交易商称,上海99.99黄金较现货价格升水亦在上涨. 香港政府统计处周二公布,11月香港向中国大陆出口黄金数量为90.76 3吨,较前月增长91%. 其他贵金属中,现货白银 涨0.9%,报30.39美元,现货铂 升 1.7%,至1,578.74美元,现货钯金 收高0.3%,报670美元. ----------------------------1919GMT---------------------- ----------- 最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前 结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1662.20 15.90 1.0 1646.80 1662.70 131,835 COMEX白银期货 30.465 0.383 1.3 30.085 30.590 38,769 COMEX铂金期货 1580.60 26.80 1.7 1551.10 1584.50 65 COMEX钯金期货 667.85 -2.15 -0.3 664.50 679.30 3,858 现货金 1660.20 13.56 0.8 1647.28 1661.90 现货银 30.390 0.270 0.9 30.110 30.520 现货铂金 1578.74 26.75 1.7 1554.00 1582.50 现货钯金 670.00 2.00 0.3 667.50 676.50 (完)