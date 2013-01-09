版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 06:15 BJT

重发-全球金市:金价在欧洲央行和英国央行会议前下滑,铂金系金属上涨

(重发以修正提取代码)
    * 金市投资人静待周四英国和欧洲央行会议结果
    * 钯金和铂金跳升,因基金买盘
    * 黄金较铂金溢价降至四个月低点
    * 关注周四美国初请失业金和趸售销售数据

    路透纽约1月9日 - 金价周三下滑,交投清淡,回吐昨日部分升幅,但铂
金系金属上扬,因美国汽车销售改善,且经济前景转佳引发基金买盘.
    
    金价周二大涨约1%,因有消息称日央行将考虑在1月会议上再度放宽政
策,设定2%通胀目标,以缓和通缩忧虑.这支撑了黄金作为通胀对冲工具的
吸引力.
    
    但交易商称,中国和印度等亚洲实货需求增加为金价提供了潜在支撑.
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议记录显示,几名委员
认为,在"远早于"2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举.在
此之后,投资者人气依旧谨慎.
    
    "金市现聚焦明日欧洲央行会议以及美联储月底的货币政策会议.除此
之外,黄金在缺乏消息面影响的一周内苦苦寻找方向."Vision Financial 
Markets金属交易部门董事David Meger表示.
    
    分析师表示,金市将密切关注周四英国央行和欧洲央行的会议结果,以
寻找央行货币政策的线索.下周美国将公布的零售销售、消费者物价指数
以及房屋开工等一系列数据将为金市提供新的诱因.
    
    2002GMT时,现货金 跌0.1%,报1,656.20美元.
    
    纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货 结算价跌6.70美元
,报每盎司1,655.50美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约20%.
    
    分析师表示,在金价近几个交易日未能守住200日移动均线切入位约1,
660美元后,技术性卖盘也令金价承压.
    
    现货钯金 收高2.4%,报684美元,录得约两周最大单日升幅,但本
周迄今仍跌0.3%,因周一大跌了约3%. 
    
    其他贵金属中,现货白银 跌0.3%,报30.27美元,现货铂金 
升1.3%,至1,594.50美元.

    金价较铂金的溢价降至60美元,为约9月中来最低.       
       ----------------------------2002GMT----------------------
-----------

                          最新价格/  当日   当日    低位   高位 
  当前 
                          结算价     变动   涨跌%               
  成交量

  COMEX黄金期货     1655.50  -6.70  -0.4  1651.30 1666.00
  118,484
  COMEX白银期货      30.249 -0.216  -0.7   30.065  30.575
   31,730
  COMEX铂金期货     1597.80  17.20   1.1  1576.40 1601.40
      208
  COMEX钯金期货      688.20  20.35   3.0   673.10  693.50
    4,614

  现货金            1656.20  -2.40  -0.1  1652.00 1665.80
         
  现货银             30.270 -0.080  -0.3   30.080  30.560
  现货铂金          1594.50  20.80   1.3  1579.50 1599.00
  现货钯金           684.00  15.90   2.4   674.20  690.00
(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐