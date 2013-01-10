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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:00 BJT

全球金市: 金价小跌,日内稍晚欧洲央行将公布利率决定

投资者将密切关注欧洲央行今日稍晚的政策会议结果.该央行料维持利率不变,但分析师对未来几个月的降息机率存在分歧,因经济前景黯淡.

德国11月工业生产较上月升幅不及预期,因能源及消费品生产大幅下滑,加剧了对该国去年第四季经济萎缩的担忧.

若首相安倍晋三的大规模财政支出、积极的货币宽松措施以及日圆走弱能产生足以击退顽固通缩的动能的话,那么日本经济预计将在2013年稍稍复苏.

美元指数 小幅上扬,可能第三日录得涨幅.美元走强令以美元计价的黄金对持有其它货币的买家显的更昂贵..(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)

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