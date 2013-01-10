全球金市: 金价小跌,日内稍晚欧洲央行将公布利率决定

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
投资者将密切关注欧洲央行今日稍晚的政策会议结果.该央行料维持利率不变,但分析师对未来几个月的降息机率存在分歧,因经济前景黯淡.
德国11月工业生产较上月升幅不及预期,因能源及消费品生产大幅下滑,加剧了对该国去年第四季经济萎缩的担忧.
若首相安倍晋三的大规模财政支出、积极的货币宽松措施以及日圆走弱能产生足以击退顽固通缩的动能的话,那么日本经济预计将在2013年稍稍复苏.
美元指数 小幅上扬,可能第三日录得涨幅.美元走强令以美元计价的黄金对持有其它货币的买家显的更昂贵..(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计