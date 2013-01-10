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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 17:04 BJT

全球金市: 金价持稳于1,660美元下方,铂族金属表现抢眼

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1659.04 1.75 +0.11 -0.93

现货银 30.39 0.06 +0.20 0.36

现货铂金 1608.50 17.50 +1.10 4.79

现货钯金 696.50 13.40 +1.96 0.65

COMEX期金 1659.50 4.00 +0.24 -0.97 12918

COMEX期银 30.41 0.16 +0.53 0.60 4508

汇率

欧元/美元 1.3070

美元/日圆 88.23

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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