全球金市:金价因ECB言论升穿1,675美元,铂金系金属因中国数据上涨

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 欧洲央行决策会议后没有暗示将短期减息
* 中国出口数据提振铂金升至一个月高位
路透纽约1月10日 - 金价周四上涨逾1%,至每盎司1,675美元以上,可望录得11月底来单日最大升幅,因迹象显示,欧洲央行短期内不会减息,提振黄金买盘.
铂金系金属也攀升2%,因中国出口数据令人鼓舞,令工业商品和股市全线上涨.美国汽车销售近期改善也提振铂金系金属需求.铂金系金属主要用于生产汽车催化转换器.
金价在上周跌至1,625美元以下的四个半月低位后,迄今反弹逾3%,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)12月会议记录显示一些决策者倾向在"远早于"本年底前放缓或中止经济刺激计划.
"在美联储会议记录公布后,黄金出现超卖.我认为美联储将不会很快撤走刺激举措,"商品投资企业LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说.
"很明显,欧洲央行总裁德拉吉为量化宽松政策预留空间,全球各国央行的总体模式是持续放宽政策,"他说.
欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区经济在2013年仍然疲弱,他预期在2013年稍后经济仅逐渐复苏.欧洲央行决定维持利率在纪录低位0.75%不变.
1743GMT时,现货金 升1.2%,报1,676.64美元,稍早触及一周高位1,678.60美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货 升21.40美元,报每盎司1,676.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量和30日均值基本一致.
欧元兑美元上升逾1%,谷物和原油价格走强,进一步提振黄金的升势.
中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元. 数据也支持金价.
瑞信分析师Tom Kendall表示,中国数据及美元大幅下跌扶助为金价升向下一道阻力位1,703美元开启大门.
现货白银 升1.6%,报每盎司30.83美元.
现货铂金 触及一个月来最高位,尾盘上升2.3%,至每盎司1,627美元.现货钯金 上涨2.2%,至698美元,连升第三天.
黄金较铂金溢价下跌至50美元,为4月中迄今的最低水平.(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计