全球金市: 金价基本持平,昨日上涨1%后稍事休整

欧洲央行(ECB)周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.德拉吉仍持谨慎态度,称欧洲央行未在考虑危机政策的退出方案..

美国劳工部周四称,上周初请失业金人数上升,但报告细节显示,就业市场继续呈现温和增长.其他数据暗示,经济仍保持稳定成长,11月趸售销售上升幅度为逾一年半以来最大,令库存水平保持平衡..

西班牙2013年首次标债受到追捧,指标公债收益率周四跌至10个月低位,因投资者对高收益资产的胃纳改善.

现货铂金(白金) 上涨0.5%至1,631美元,本周有希望攀升4%,实现两周连涨,在当周的贵金属系中表现突出.此前曾一度升至近四周高位1,632.50美元.

现货钯金 涨0.4%至699美元.(完)

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