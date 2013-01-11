全球金市: 金价基本持平,昨日上涨1%后稍事休整

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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欧洲央行(ECB)周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.德拉吉仍持谨慎态度,称欧洲央行未在考虑危机政策的退出方案..
美国劳工部周四称,上周初请失业金人数上升,但报告细节显示,就业市场继续呈现温和增长.其他数据暗示,经济仍保持稳定成长,11月趸售销售上升幅度为逾一年半以来最大,令库存水平保持平衡..
西班牙2013年首次标债受到追捧,指标公债收益率周四跌至10个月低位,因投资者对高收益资产的胃纳改善.
现货铂金(白金) 上涨0.5%至1,631美元,本周有希望攀升4%,实现两周连涨,在当周的贵金属系中表现突出.此前曾一度升至近四周高位1,632.50美元.
现货钯金 涨0.4%至699美元.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。