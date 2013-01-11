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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:07 BJT

全球金市: 现货金微幅下滑,东京期金升至纪录高位

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1672.44 -2.20 -0.13 -0.13

现货银 30.77 -0.05 -0.16 1.62

现货铂金 1630.90 8.10 +0.50 6.25

现货钯金 698.00 1.70 +0.24 0.87

COMEX期金 1672.80 -5.20 -0.31 -0.18 18708

COMEX期银 30.80 -0.12 -0.40 1.87 5902

汇率

欧元/美元 1.3267

美元/日圆 88.98

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
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