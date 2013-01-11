全球金市:金价因中国通胀数据回落1%,本周基本收平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 中国12月通胀率触及七个月高位
* 金价跌至200日移动均线之下
路透纽约1月11日 - 金价周五回落1%,本周基本持平,中国通胀压力不断增加,使该国推出更多刺激举措的希望降温.
数据显示,中国12月消费者通胀年率攀升至七个月高位2.5%.分析师称,通胀数据表明中国经济目前处于"甜点",使利率没有进一步下调的空间.
"中国通胀数据攀升使部分市场人士认为,期待已久的中国刺激举措可能不会出台,"Integrated Brokerage Services LLC.的贵金属交易部主管Frank McGhee表示.
金价跌至200日移动均线之下,未能守住前一日1%的涨幅.
1814 GMT,现货金 跌1%,报每盎司1,658.07美元.
本周,金价可能上扬0.1%,因亚洲实货需求改善,且铂金系金属上涨提振金价.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 回落19.90美元,报每盎司1,658.10美元,根据路透数据,收盘时成交量可能超过250日均值.
东京黄金期货 也触及纪录高位,因日圆跌至两年半低位,之前,日本政府批准1,170亿美元的支出计划,希望通过金融危机爆发以来最大规模的刺激举措来重振经济.
巴克莱策略师在周五发布的一份报告中称,中国农历新年前黄金实货需求增加,以及围绕美国债务上限危机的不确定性,暗示金价在2013年将反弹.
不过,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 提供的数据显示,1月10日,黄金持有量再减2.1%.今年迄今黄金持有量累计减少13.1%.
现货银 下跌1.6%,报每盎司30.32美元.
铂金系金属本周也可能收涨,表现强于黄金.
现货铂金 上扬0.1%,报每盎司1,623.70美元.今年迄今累计上扬逾5%.
现货钯金 小涨0.4%,报每盎司699.40美元.本周本可能上扬约2%.(完)
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1658.10 -19.90 -1.2% -1.1% COMEX白银期货 30.355 -0.563 -1.9% 0.4% COMEX铂金期货 1636.30 -3.10 -0.2% 6.3% COMEX钯金期货 703.60 1.40 0.2% 0.0% 现货金 1658.07 -16.57 -1.0% -1.0% 现货银 30.32 -0.50 -1.6% 0.0% 现货铂金 1623.70 0.90 0.1% 5.6% 现货钯金 699.40 3.10 0.4% -0.4%(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。