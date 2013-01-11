全球金市:金价因中国通胀数据回落1%,本周基本收平

* 中国12月通胀率触及七个月高位

* 金价跌至200日移动均线之下

路透纽约1月11日 - 金价周五回落1%,本周基本持平,中国通胀压力不断增加,使该国推出更多刺激举措的希望降温.

数据显示,中国12月消费者通胀年率攀升至七个月高位2.5%.分析师称,通胀数据表明中国经济目前处于"甜点",使利率没有进一步下调的空间.

"中国通胀数据攀升使部分市场人士认为,期待已久的中国刺激举措可能不会出台,"Integrated Brokerage Services LLC.的贵金属交易部主管Frank McGhee表示.

金价跌至200日移动均线之下,未能守住前一日1%的涨幅.

1814 GMT,现货金 跌1%,报每盎司1,658.07美元.

本周,金价可能上扬0.1%,因亚洲实货需求改善,且铂金系金属上涨提振金价.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货 回落19.90美元,报每盎司1,658.10美元,根据路透数据,收盘时成交量可能超过250日均值.

东京黄金期货 也触及纪录高位,因日圆跌至两年半低位,之前,日本政府批准1,170亿美元的支出计划,希望通过金融危机爆发以来最大规模的刺激举措来重振经济.

巴克莱策略师在周五发布的一份报告中称,中国农历新年前黄金实货需求增加,以及围绕美国债务上限危机的不确定性,暗示金价在2013年将反弹.

不过,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 提供的数据显示,1月10日,黄金持有量再减2.1%.今年迄今黄金持有量累计减少13.1%.

现货银 下跌1.6%,报每盎司30.32美元.

铂金系金属本周也可能收涨,表现强于黄金.

现货铂金 上扬0.1%,报每盎司1,623.70美元.今年迄今累计上扬逾5%.

现货钯金 小涨0.4%,报每盎司699.40美元.本周本可能上扬约2%.(完)

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