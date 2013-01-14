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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 16:52 BJT

全球金市: 金价微涨,受欧元走强与实货黄金买盘提振

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1668.50 6.06 +0.36 -0.36

现货银 30.71 0.28 +0.92 1.42

现货铂金 1633.00 4.25 +0.26 6.38

现货钯金 696.00 -1.00 -0.14 0.58

COMEX期金 1668.30 7.70 +0.46 -0.45 16495

COMEX期银 30.73 0.32 +1.06 1.65 4465

汇率

欧元/美元 1.3369

美元/日圆 89.38

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬/李春喜; 审校 蔡美珍/张若琪/侯向明)
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