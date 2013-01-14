全球金市: 铂金价格因南非供给担忧触及三个月高位,金价亦上扬

路透纽约1月14日 - 铂金(白金)周一升至三个月高位,近乎追平黄金价格,因南非有可能进一步出现供给终端,引发商品基金强力买盘.

黄金小幅上涨,跟随铂金涨势,受助于农业和能源资产价格上涨.

有消息称南非Anglo American Platinum 可能出售或关闭旗下Union矿,这是其母公司英美资源集团 对铂金业务检视后做出的部分决定.铂金价格因此受到提振.

市场预期类似举动将让铂金市场供给更趋紧张,而今年可能会出现供给短缺现象.这正在让铂金价格升回与黄金平价的水准,为去年4月以来首见.

"铂金绝对有空间再度上涨."汇丰金属分析师Howard Wen表示.

Wen引述了美国铂金上市交易基金(ETF)的强劲表现,以及商品期货交易委员会(CFTC)数据所显示的对冲基金与基金经理增加了多头押注.

1949GMT,现货铂金 上涨1.6%,报每盎司1,655.50美元,稍早一度触及10月中以来最高水准1,660美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)美国4月铂金期货上涨27美元,报每盎司1,658.20美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约30%.

黄金较铂金溢价从年初的约140美元收窄至10美元左右.

近期美国汽车销售数据令人振奋,也鼓励了基金买入铂金和钯金.

现货钯金 上涨0.2%至697.70美元.

现货金 涨0.3%,报每盎司1,666.65美元.纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金上扬8.80美元,报每盎司1,669.40美元.成交量较30日均值低约20%.

黄金投资者依然怀有焦虑情绪,此前金价在2012年最后三个月内创下逾四年来最高季度跌幅.

金融市场等待日内稍晚美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克的讲话.人们的注意力将放在是否会有联储最新买债计划将延续多久的进一步暗示上.

高盛预计金价将会下降,因美国经济数据将降低更多宽松政策的必要性.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1669.40 8.80 0.5 1659.50 1674.80 114,123 COMEX白银期货 31.11 0.702 2.3 30.380 31.170 37,990 COMEX铂金期货 1658.20 27.00 1.7 1628.30 1665.00 14,103 COMEX钯金期货 703.30 1.85 0.3 696.25 709.95 2,765 现货金 1666.65 4.21 0.3 1660.65 1674.40 现货银 31.010 0.580 1.9 30.410 31.120 现货铂金 1655.50 26.75 1.6 1631.75 1660.00 现货钯金 697.70 1.40 0.2 695.00 707.50(完)

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