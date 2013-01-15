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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:35 BJT

全球金市: 铂金守在三个月高位附近,金价持平

现货铂金(白金) 小跌0.1%至1,652.51美元.黄金与铂金价差缩窄至每盎司12.30美元,为九个月最小价差.供应疑虑以及全球经济前景改善,促使投资人从避险黄金转投铂金和钯金等工业用金属.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累.

美国财政部周一称,美国可避免债务违约的特殊举措将会在2月中至3月初用尽.

根据熟悉内情的人士,南非矿企Anglo American Platinum 可能将出售或者关闭其Union矿场,这是母公司英美资源集团 检视其铂金业务的一部分.

现货钯金 小涨0.3%至703.25美元.尽管许多人预计今年钯金市场将紧俏,但钯金价格上升可能会吸引储备及回收金属进入市场.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 王兴亚)

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