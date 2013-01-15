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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 15:14 BJT

全球金市: 矿商消息激励现货铂金上扬,价格重新高于黄金

路透新加坡1月15日 - 现货铂金(白金) 周二盘中上涨1.6%,触及三个月高点每盎司1,680.5美元,因全球最大铂金生产商Anglo American Platinum 宣布将关闭四座矿井并出售Union矿场.

铂金价格重新超越黄金,为2012年3月以来首见.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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