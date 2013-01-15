版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:24 BJT

全球金市: 供应疑虑刺激铂金触及三个月高位,价格重新高于黄金

------------------------0719GMT------------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1674.28 7.48 +0.45 -0.02

现货银 31.14 0.13 +0.42 2.84

现货铂金 1685.11 30.86 +1.87 9.78

现货钯金 709.00 8.00 +1.14 2.46

COMEX期金 1674.40 5.00 +0.30 -0.08 19103

COMEX期银 31.18 0.07 +0.21 3.13 6784

汇率

欧元/美元 1.3342

美元/日圆 88.73

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/石冠兰; 审校 王洋/田建华/隋芬)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐