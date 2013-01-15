全球金市: 铂金因Amplats减产而升至三个月高位,金价走强

* 铂金触及三个月高位,价格再次高于金价
* Amplats将降低铂金产量,料将加剧供应短缺
* 关注周三公布的美国消费者物价
路透纽约1月15日 - 铂金(白金)周二上升至三个月高位,连涨第六天,因南非矿场劳资纠纷引发供应忧虑,促使基金大量买入铂金.
Anglo American Platinum 计划关闭两个南非矿场,裁减14,000个职位,该消息令铂金大幅攀升.
此举预料使铂金年产量减少大约400,000盎司,相当于总供应量的1%,而目前市场供应极度紧张,因美国和中国汽车制造商需求强劲.
铂金在过去仅仅六个交易日累计涨幅超过8%,价格进入超买区域.铂金急升,也令其价格在将近一年来首次高于黄金.
"铂金价格将持续上升,因为劳工问题十分严重,而且难以解决,"SICA Wealth Management投资长Jeffrey Sica说.
2052 GMT,现货铂金 上涨1.3%,报每盎司1,676.50美元,稍早一度触及10月9日以来最高水准1,699.50美元.
从本年初迄今,铂金上升约10%.
纽约商业期货交易所(NYMEX)美国4月铂金期货 上涨31.70美元,报每盎司1,689.90美元.路透初步数据显示,其成交量较250日均值高出约一倍.
技术图表显示,现货铂金相对强弱指标(RSI)急升至75.该指标高于70即进入分析师通常所认为的超买区域.
铂金矿商一直承受沉重压力,因去年一轮罢工行动而大受影响,同时又要应对经营成本不断上升以及铂金价格长期不振的问题.
"Anglo Platinum将不会是最后一家减产的公司,"S.P. Angel分析师John Meyer说,"我们预计铂金矿商将减产25-30%,将对价格带来重大影响."
铂金较黄金出现溢价,为3月来首见,去年很多时间铂金价格低于黄金价格,为历史上罕见的.
铂金上涨提振其他贵金属价格,现货钯金 触及3月来最高的每盎司717.50美元.尾盘收升0.9%,报每盎司707美元.
美国政界人士就举债上限的争论日益迫近,这也支持金价,上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克谈到,若不能就提高举债上限达成一致,将对美国经济带来负面影响.
现货金 涨0.7%,报每盎司1,678.60美元.纽约商品期货交易所(COMEX)4月期金 结算价上升14.50美元,报每盎司1,683.90美元.
现货银 升1%,报每盎司31.33美元.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1683.90 14.50 0.9 1666.20 1684.90 140,270
COMEX白银期货 31.529 0.419 1.3 30.965 31.615 41,090
COMEX铂金期货 1689.90 31.70 1.9 1654.00 1706.80 19,397
COMEX钯金期货 713.35 10.05 1.4 702.55 725.00 8,008
现货金 1678.60 11.80 0.7 1667.05 1684.90
现货银 31.330 0.320 1.0 30.990 31.480
现货铂金 1676.50 22.25 1.3 1655.25 1699.50
现货钯金 707.00 6.00 0.9 705.25 717.50(完)
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(编译 利棣儿; 审校 郑茵)