全球金市: 铂金因Amplats减产而升至三个月高位,金价走强

台湾债市：五年券发行前交易随美债殖利率收低，物价稳引空轧行情

* 美债殖利率跌且通膨稳定，引空单回补 * 106/5期收创五年券殖利率近五个月新低 * 轧空单、轧空手，106/5期上演双轧行情 * 五年券106/5期明日区间先看0.75-0.80% 路透台北4月6日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周四出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低。交易员称，受美债殖利率走跌且物价稳定带动，早盘五 年券开低后即引空单回补，加上尾盘空手进场追价，致殖利率开低收低。 但他们表示，从今天五年券106/5期发行前交易殖利率急挫，惟其他五年期冷券，例如1 06/2期殖利率仍守稳在0.80%以上来看，显然今天这波殖利率急杀纯粹是轧空 行情，在空手和空单两股力道强力拉抬之下，造成殖利率大跌。 〞双轧，轧空单、轧空手，双轧行情，这次空单和空手都被轧了。〞一大型证券商交易 员说。 他表示，短线观察重点仍在美债殖利率走势，美国10年期公债殖利率若进一步走低，台 债势必跟着勇猛的跟着往下追，〞就像今天，本来大家都以为0.80%不会轻易越过，谁知道0 .80%根