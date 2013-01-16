全球金市: 金价小升,铂金连涨六个交易日后走势暂歇

两名美联储鸽派官员周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽.

美国12月零售销售稳步上升,美国人未理会加税威胁而出手购买汽车以及众多其他商品,体现出年底时的消费者支出势头.

现货铂金(白金) 几乎持平于1,678.75美元,从三个月高点1,699.50美元下滑.

全球最大的贵金属生产商--American Platinum 努力遏制亏损,计划关闭两个南非矿区,另售出一个矿区并裁员1.4万人,去年的暴力罢工事件或会重演.(完)

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