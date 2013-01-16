全球金市: 金价小升,铂金连涨六个交易日后走势暂歇

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
两名美联储鸽派官员周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽.
美国12月零售销售稳步上升,美国人未理会加税威胁而出手购买汽车以及众多其他商品,体现出年底时的消费者支出势头.
现货铂金(白金) 几乎持平于1,678.75美元,从三个月高点1,699.50美元下滑.
全球最大的贵金属生产商--American Platinum 努力遏制亏损,计划关闭两个南非矿区,另售出一个矿区并裁员1.4万人,去年的暴力罢工事件或会重演.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 程琳/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。