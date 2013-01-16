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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 09:47 BJT

全球金市:东京期金连续三日刷新纪录高位

路透新加坡1月16日 - 东京期金 周三连续三日刷新纪录高位,盘中创出每克4,828日圆纪录高点,未受日圆兑美元跌势暂停的影响.(完)

(翻译 张荻; 审校 戴素萍)
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