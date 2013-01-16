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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:46 BJT

全球金市: 铂金逆转跌势走升,受Amplats罢工消息推动

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1682.69 4.19 +0.25 0.49

现货银 31.34 -0.01 -0.03 3.50

现货铂金 1680.50 2.25 +0.13 9.48

现货钯金 710.50 2.00 +0.28 2.67

COMEX期金 1682.80 -1.10 -0.07 0.42 18233

COMEX期银 31.38 -0.15 -0.49 3.79 3725

汇率

欧元/美元 1.3279

美元/日圆 88.17

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 蔡美珍)
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