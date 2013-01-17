全球金市: 金价持平,铂金终止七日连升走势

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1681.30 2.41 +0.14 0.40
现货银 31.39 -0.03 -0.10 3.67
现货铂金 1677.00 -6.25 -0.37 9.25
现货钯金 718.50 -2.77 -0.38 3.83
COMEX期金 1681.00 -2.20 -0.13 0.31 17083
COMEX期银 31.42 -0.12 -0.39 3.94 3610
汇率
欧元/美元 1.3279
美元/日圆 88.60
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。