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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:43 BJT

全球金市: 金价持平,铂金终止七日连升走势

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1681.30 2.41 +0.14 0.40

现货银 31.39 -0.03 -0.10 3.67

现货铂金 1677.00 -6.25 -0.37 9.25

现货钯金 718.50 -2.77 -0.38 3.83

COMEX期金 1681.00 -2.20 -0.13 0.31 17083

COMEX期银 31.42 -0.12 -0.39 3.94 3610

汇率

欧元/美元 1.3279

美元/日圆 88.60

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)

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