重发-全球金市: 铂金价格再次高于金价,因美国经济数据良好

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* 南非供应忧虑继续支持铂金系金属

* 铂金升至每盎司1,701美元以上的三个月高位

* 钯金涨至每盎司702美元以上的16个月高位

* 金价徘徊在1,691美元附近,重上200日移动均线上方

路透纽约1月17日 - 铂金周四跳升至三个月高位,连续第二日高于金价,此前美国公布良好的经济数据,增强对诸如铂金等工业商品需求的乐观情绪.铂金是生产汽车的重要材料.

钯金也上扬,触及16个月高位,因铂金系金属投资人仍担忧供应短缺问题,本周稍早矿商Amplats 公布整顿一项维修计划,可能导致铂金年产量减少40万盎司.

现货铂金 盘中一度触及1,701.50美元的三个月高位,在1830 GMT,上升约0.2%,至每盎司1,687.74美元.现货钯金 也上升0.2%,至722.81美元,盘中追平2011年9月高位727美元.

现货金 徘徊在略高于1,689美元的水平,上扬0.6%.黄金和铂金的日内低位基本持平,均在约每盎司1,666美元,而铂金日内高位较黄金日高高出5美元.

"很可能铂金较黄金溢价将再次回到至少100美元的正常水平,"INTL Commodities执行长Jeff Rhodes说.

市场上涨,因良好的美国房屋和就业数据引发美国股市升至五年高位,且令美元缩减稍早跌幅,提振投资人对风险资产的偏好,特别是对诸如铂金系金属等工业金属的胃纳.追踪19种商品表现的汤森路透-Jefferies CRB指数 触及两周高位.

铂金和钯金是生产汽车三元催化器的主要原材料.

本周,金价再度升穿200日移动均线,此为关键技术水平,1月初金价下跌至200日移动均线以下,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示,美联储官员忧虑美国货币宽松政策的规模.

"我们仍处于试验阶段,尝试重建对金市的信心,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)副总裁Ole Hansen说,"金价还没有升穿任何关键水平,一旦升穿关键水平,将暗示未来可能进一步走强."

"我们仍留守在切入位在1,662美元附近的200日移动均线上方,但市场人士非常紧张,"Hansen说,"1月初,我们看到金价大幅波动,过去一周市场试图逆转这样的局面."

现货金 上升0.7%,至每盎司1,691.14美元,美国黄金期货 升0.5%,至1,692.30美元.现货银 上涨1.2%,至每盎司31.80美元.(完)

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