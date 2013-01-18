全球金市: 铂金和钯金近多月高位,受美国乐观经济数据支撑

现货铂金 小跌0.4%至1,681.99美元,但本周仍有望上涨逾3%,为连续第三周上涨.

现货钯金 下跌0.3%至720.72美元,但本周料上涨3.4%.上交易日曾高见727美元,为2011年9月以来最高水准.

美国上周初请失业金人数触及五年来最低,且12月房屋开工大增,提供美国经济仍处于复苏轨道的最新佐证.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美联储的大规模资产买进计划很有可能需要持续到今年下半年,因为在那个时候之前美国劳动市场不太可能有大幅改善.

投资人静候中国在0200GMT时公布2012年第四季国内生产总值(GDP)数据,其料将显示第四季GDP同比增长7.8%.

全印珠宝首饰交易联盟周四表示,如果一如预期,政府再度调高黄金进口税,印度黄金进口今年可能最多减少四分之一.(完)

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