全球金市: 铂金和钯金近多月高位,受美国乐观经济数据支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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现货铂金 小跌0.4%至1,681.99美元,但本周仍有望上涨逾3%,为连续第三周上涨.
现货钯金 下跌0.3%至720.72美元,但本周料上涨3.4%.上交易日曾高见727美元,为2011年9月以来最高水准.
美国上周初请失业金人数触及五年来最低,且12月房屋开工大增,提供美国经济仍处于复苏轨道的最新佐证.
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美联储的大规模资产买进计划很有可能需要持续到今年下半年,因为在那个时候之前美国劳动市场不太可能有大幅改善.
投资人静候中国在0200GMT时公布2012年第四季国内生产总值(GDP)数据,其料将显示第四季GDP同比增长7.8%.
全印珠宝首饰交易联盟周四表示,如果一如预期,政府再度调高黄金进口税,印度黄金进口今年可能最多减少四分之一.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。