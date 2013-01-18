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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 17:18 BJT

全球金市: 钯金触及16个月高位,受经济复苏寄望提振

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1692.14 4.88 +0.29 1.05

现货银 31.89 0.17 +0.54 5.32

现货铂金 1694.50 5.51 +0.33 10.39

现货钯金 730.22 7.50 +1.04 5.52

COMEX期金 1692.40 1.60 +0.09 0.99 18538

COMEX期银 31.91 0.10 +0.31 5.56 4968

汇率

欧元/美元 1.3396

美元/日圆 90.05

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 沈以文)
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