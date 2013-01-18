全球金市: 钯金触及16个月高位,受经济复苏寄望提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1692.14 4.88 +0.29 1.05
现货银 31.89 0.17 +0.54 5.32
现货铂金 1694.50 5.51 +0.33 10.39
现货钯金 730.22 7.50 +1.04 5.52
COMEX期金 1692.40 1.60 +0.09 0.99 18538
COMEX期银 31.91 0.10 +0.31 5.56 4968
汇率
欧元/美元 1.3396
美元/日圆 90.05
(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰; 审校 沈以文)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。