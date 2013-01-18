全球金市: 美国消费者信心数据疲弱拖低金价,但本周依然收高

路透伦敦1月18日 - 黄金价格周五小幅下跌,美国消费者信心数据抵消了稍早时中国正面经济数据所带动的较强走势.

早盘黄金一度升至1,694.90美元的高位,接近上个交易日的一个月高点.但之后美国公布的消费者信心指数触及逾一年低点,金价在小长假周末前下挫.

美国众议院共和党领导人称,下周将寻求打破政府预算僵局,股票市场和原油价格反弹.

铂金(白金)和钯金下跌,因近期上涨后投资者结清头寸.

2040GMT,现货金 报每盎司1,685.44美元,昨日报1,687.26美元.本周收高1.3%,为近两个月来最高单周涨幅.周四时曾触及1,695.56美元的一个月高位.

稍早时,中国实货需求在2月春节前复苏,且国内生产总值(GDP)数据好于预期,金价曾受支撑.

"对于黄金来说,亚洲方面有一些不错的实货需求,特别是中国.之前该国公布了高于预估的GDP数据."汇丰分析师Howard Wen表示."我们预期现货买盘将在2月10日中国春季前开始增加."

根据技术分析师,金价在略低于50日移动均线1,696美元的位置徘徊,该水准与心理关口1,700美元一道构成技术阻力位.

"在1,700美元水平有一些技术阻力,黄金需要突破此处才能进一步走高."汇丰的Wen表示.

市场人士称,长期来看,有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)将继续货币刺激政策连同美国财政问题的担忧,将让金价保持对冲通胀和不确定性的魅力.

铂金和钯金在本周稍早创下多月高位之后下滑.现货铂金 下挫1.5%,报每盎司1,663.74美元.但本周仍有望收高2.1%,为连续第三周上涨.

现货钯金 跌0.52%至每盎司718.97美元,稍早曾触及16个月高位730.47美元.

铂金系金属受南非供给威胁和中国正面GDP数据扶助,后者支持了有关汽车制造商需求将会改善的预期.

纽约商品期货交易所(COMEX)大量多头仓位,也影响到了铂金和钯金的交投.

现货银 涨至一个月高点32.11美元,本周有望收高4.6%.其最新上涨0.38%,报31.84美元.(完)

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