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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:03 BJT

全球金市: 金价小幅攀升,受日央行释出宽松举措预期支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1689.32 5.98 +0.36 0.88

现货银 31.88 0.04 +0.13 5.28

现货铂金 1671.49 4.24 +0.25 8.89

现货钯金 715.97 -1.75 -0.24 3.46

COMEX期金 1689.30 2.30 +0.14 0.81 13367

COMEX期银 31.89 -0.04 -0.13 5.49 4420

汇率

欧元/美元 1.3317

美元/日圆 89.58

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/丁琦; 审校 杜明霞/侯向明)

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