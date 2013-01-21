全球金市: 金价上升,因美国预算磋商进展提振欧洲股市

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
* 欧洲股市走强,为金价提供支持
* 日本央行若放宽政策,将支持金价
* 印度将黄金进口税上调至6%
路透伦敦1月21日 - 黄金价格周一上涨,因欧洲股市升向两年高位,因美国政界人士采取行动打破预算僵局,且今年欧元区财长首次会议正在进行,欧元持稳.
分析师说,市场预期日本央行将推出激进的货币宽松举措,也支持金价,但美国市场因马丁路德金纪念日休市,使黄金在1,700美元下方的区间交投.
1956 GMT,现货金 上涨0.4%,至1,689.55美元,上周扬升1.3%,录得11月底迄今的最大周度升幅.
在电子交易方面,美国1月期金 升1.20美元,至每盎司1,687.80美元.
"过去几天,当市场出现风险意愿,金价上涨,"法国兴业银行分析师Robin Bhar说,"很明显,欧元∕美元走势很可能是未来几天推动金价的因素,但我认为,金价将很难升穿1,700美元."
黄金市场人士从欧洲股市表现中寻找指引,欧元区财长在布鲁塞尔会晤,会议议题包括债务累累的西班牙,爱尔兰,葡萄牙及希腊等国的问题.
美国举债上限磋商取得进展的迹象扶助支持金价,并且提振股市.
下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议将为美联储对货币刺激举措的态度提供线索.任何显示美联储将撤走刺激举措的迹象将可能拖累金市.
投资人也关注日本央行于周二结束的政策会议.市场预期,日本央行正考虑作出承诺,在通胀达到2%前,将不设限买入资产.
各国央行的货币刺激举措扶助金价在2012年延续利多升势,录得第12年连涨,因投资人担忧央行大量印钞将导致货币贬值,他们纷纷买入硬资产避险.
印度金价上升,因市场消化了印度财政部将黄金进口税从4%上调至6%的决定,上调进口税将增加黄金进口成本.
不过,分析师仍不确定,加税将对未来需求造成怎样的影响.
现货铂金 升0.4%,至每盎司1,673.49美元,周四触及三个月高位1,701.50美元.
现货钯金 下跌0.3%,至每盎司715.00美元,上日升至16个月高位730.47美元.
现货银上升0.3%,至每盎司31.99美元,上周触及32.11美元的一个月高位.根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截止1月15日一周,银净多头仓位增加6.8%,至22,300口.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。