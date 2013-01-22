全球金市:黄金持平,投资者静候日本央行会议决定

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
印度将黄金进口税上调2个百分点至6%,以抑制买兴,控制财政赤字飙升,但业内官员预计,此举只会使需求温和下降.
日本央行周二料公布迄今最果断的举措,以对抗困扰多年的经济停滞,但主要挑战将是如何影响对会议结果早有预期的市场.市场预计央行会将通胀目标上调一倍,并进一步扩大资产购买.
美国众议院共和党领导人计划周三举行投票,对将美国举债能力延长近四个月的议案进行表决,但该议案并未明确数额.
商品基金经理认为,2013年初金属类大宗商品价格表现可能好于预期,因为受益于中国补充库存以及供应持续中断.
现货铂金 小升0.1%报1,675.74美元,连续第三天低于金价.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 张涛)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。