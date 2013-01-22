全球金市: 金价小涨,受日央行宽松政策支撑

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1693.46 3.91 +0.23 1.13
现货银 32.04 0.05 +0.16 5.81
现货铂金 1685.24 11.75 +0.70 9.79
现货钯金 717.72 2.72 +0.38 3.72
COMEX期金 1693.30 6.30 +0.37 1.04 61345
COMEX期银 32.07 0.14 +0.43 6.09 16513
汇率
欧元/美元 1.3360
美元/日圆 89.13
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张明均/孙茉莉/艾茂林)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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