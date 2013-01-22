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市场报道 | 2013年 1月 22日 星期二 17:11 BJT

全球金市: 金价小涨,受日央行宽松政策支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1693.46 3.91 +0.23 1.13

现货银 32.04 0.05 +0.16 5.81

现货铂金 1685.24 11.75 +0.70 9.79

现货钯金 717.72 2.72 +0.38 3.72

COMEX期金 1693.30 6.30 +0.37 1.04 61345

COMEX期银 32.07 0.14 +0.43 6.09 16513

汇率

欧元/美元 1.3360

美元/日圆 89.13

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张明均/孙茉莉/艾茂林)
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