重发-全球金市:黄金价格上涨,因日本央行推出新刺激计划和美国股市触及五年高位

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* 金价面临1,690-1,700美元的技术阻力

* 交易商关注1月28日到期的COMEX黄金期权

路透1月22日 - 黄金价格周二上扬,日本央行承诺将启动经济刺激措施以及美国股市触及五年高位,促使投资者买入黄金.

黄金连续第二天上涨,此前日本央行作出明年将无限制购买资产,且通胀率目标上调至2%的承诺.这是日本央行为拯救陷入泥沼的经济而作出的最激进努力.

不过,黄金未收在在强力技术阻力位近每盎司1,690美元和1,700美元上方,前者为50日移动均线.前几个交易日黄金曾测试上述阻力位.

"到了阻力位会有一些卖压出现.标准普尔指数和股市进入超买区域,不确定性帮助资金流回到贵金属中作为避险."RJ O'Brien资深大宗商品经纪商Tom Power表示.

美国股市周二多数上涨,但涨幅有限,前周曾收在五年高位.随着有更多企业将公布业绩,投资者情绪谨慎.从图表上看,14日相对强弱指标升至近超买的70,徘徊在2012年9月迄今高位的水准附近.

1747GMT,现货金 上涨0.3%,报每盎司1,693.97美元.自12月18日以来,现货金还未升至1,700美元以上.

美国2月期金 收高7.10美元,报每盎司1,694.10美元.成交量和其250日均值走势一致.

周二的成交量亦包括周一交易在内.当时美国市场因马丁路德金纪念日休市.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月期权在1月28日到期前,交易商密切关注.行权价在1,710美元的看涨期权未平仓量大幅上涨.

现货银 上涨0.5%,报每盎司32.15美元.

印度周二将金合金(gold alloy)进口税提高逾一倍,但没有引起黄金市场较大反应.

37位参与路透调查的分析师预计,金价料在2013年和2014年分别创下1,775美元和1,780美元的纪录价格,但表示黄金长达12年的多头行情可能已经停止.

现货铂金(白金) 上涨1.1%,报每盎司1,692.24美元.现货钯金 攀升1.5%至每盎司725.72美元.

分析师预期2013年钯金平均价格将在745美元,较去年均价641美元高出16%.铂金价格均价料在1,700美元,比2012年均价1,546美元高出10%.(完)

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1694.10 7.10 0.4% 1.1% COMEX白银期货 32.185 0.253 0.8% 6.5% COMEX铂金期货 1697.70 23.70 1.4% 10.3% COMEX钯金期货 728.25 5.50 0.8% 3.5% 现货金 1693.97 4.42 0.3% 1.2% 现货银 32.15 0.15 0.5% 6.0% 现货铂金 1692.24 18.75 1.1% 10.1% 现货钯金 725.72 10.72 1.5% 3.4%

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