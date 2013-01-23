全球金市: 金价接近一个月高位,受日本央行刺激举措支撑

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
0033GMT时,现货金 小升0.1%至1,693.85美元,有望连续第三个交易日上涨.上日金价触及一个月高位1,695.76美元.
美国期金 几无变动,报1,694美元.
现货银 几近持平,报每盎司32.22美元,此前曾连七个交易日上涨,齐平2011年8月创下的连涨纪录.
今明年黄金均价可能会创下纪录高位,但长达12年的多头行情可能已达稳定时期,由于预期美国和其他主要国家的货币政策将稳定,因此金价涨幅缩减.
印度继上调黄金进口税至6%后,周二将金矿石和治炼用黄金(dore bars)进口税从2%调高至5%,因印度试图抑制需求并控制经常帐赤字.
美国12月成屋销售意外下滑,但降幅尚不足以表明楼市复苏失去动力.
美国众议院共和党领袖计划批准一项议案,将美国举债上限延长将近四个月.白宫方面周二对这一迹象表示欢迎,称此举可解除对美国发生破坏性债务违约的担忧. (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分