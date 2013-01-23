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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 09:19 BJT

全球金市: 金价接近一个月高位,受日本央行刺激举措支撑

0033GMT时,现货金 小升0.1%至1,693.85美元,有望连续第三个交易日上涨.上日金价触及一个月高位1,695.76美元.

美国期金 几无变动,报1,694美元.

现货银 几近持平,报每盎司32.22美元,此前曾连七个交易日上涨,齐平2011年8月创下的连涨纪录.

今明年黄金均价可能会创下纪录高位,但长达12年的多头行情可能已达稳定时期,由于预期美国和其他主要国家的货币政策将稳定,因此金价涨幅缩减.

印度继上调黄金进口税至6%后,周二将金矿石和治炼用黄金(dore bars)进口税从2%调高至5%,因印度试图抑制需求并控制经常帐赤字.

美国12月成屋销售意外下滑,但降幅尚不足以表明楼市复苏失去动力.

美国众议院共和党领袖计划批准一项议案,将美国举债上限延长将近四个月.白宫方面周二对这一迹象表示欢迎,称此举可解除对美国发生破坏性债务违约的担忧. (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 杜明霞)

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