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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:59 BJT

全球金市: 金价持于一个月高位附近,全球经济面临复苏希望

"举债上限问题看来好像暂时得到解决,投资者将把资金投向股市而非金市,"香港利昌金铺的Ronald Leung称.

现货金 几近持平,0716GMT时报每盎司1,691.84美元.昨日,金价曾触及一个月高位1,695.76美元,因日本央行祭出大胆刺激举措以期提振疲弱经济.

美国期金 亦几无变动,报1,692.10美元.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,今日金价或将涨至每盎司1,706美元,因始于1月11日低位1,653.44美元的上行C浪尚未完成.

------------------------0716GMT-----------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1691.84 0.24 +0.01 1.03

现货银 32.15 -0.04 -0.12 6.18

现货铂金 1686.71 -6.67 -0.39 9.88

现货钯金 722.47 -1.53 -0.21 4.40

COMEX期金 1692.10 -1.10 -0.06 0.97 11315

COMEX期银 32.19 0.01 +0.04 6.48 3525

汇率

欧元/美元 1.3299

美元/日圆 88.12

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/许娜; 审校 石冠兰/艾茂林)

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