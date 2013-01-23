全球金市: 金价持于一个月高位附近,全球经济面临复苏希望

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
"举债上限问题看来好像暂时得到解决,投资者将把资金投向股市而非金市,"香港利昌金铺的Ronald Leung称.
现货金 几近持平,0716GMT时报每盎司1,691.84美元.昨日,金价曾触及一个月高位1,695.76美元,因日本央行祭出大胆刺激举措以期提振疲弱经济.
美国期金 亦几无变动,报1,692.10美元.
路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,今日金价或将涨至每盎司1,706美元,因始于1月11日低位1,653.44美元的上行C浪尚未完成.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1691.84 0.24 +0.01 1.03
现货银 32.15 -0.04 -0.12 6.18
现货铂金 1686.71 -6.67 -0.39 9.88
现货钯金 722.47 -1.53 -0.21 4.40
COMEX期金 1692.10 -1.10 -0.06 0.97 11315
COMEX期银 32.19 0.01 +0.04 6.48 3525
汇率
欧元/美元 1.3299
美元/日圆 88.12
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/许娜; 审校 石冠兰/艾茂林)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)