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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 03:23 BJT

全球金市: 黄金价格下跌,因欧盟数据前景及经济前景好转

* 欧元区消费者信心数据强劲使金价承压

* 黄金未能升穿位于50日移动均线的技术阻力位

* 白银触及五周高位

路透纽约1月23日 - 黄金价格周三下跌,从上日触及的一个月高位回落,因全球经济不断改善的迹象限制了投资人对避险资产的兴致.

黄金在过去三个交易日中首次下滑,此前欧盟委员会表示,1月消费者信心明显改善.路透调查也显示,今年全球经济应该略为好转,受亚洲增长反弹带动.

"我认为投资人再没有理由持有黄金,因经济正在好转,"COMEX黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说.

不过,Jossen说,市场肯定有浓厚买兴,且逢低买入一直在支持金价,这限制了黄金进一步下滑.

尽管周三黄金走低,但金价仍可望连续第四周上涨,将为9月迄今最长的周度连涨之势.

在1752 GMT,现货金 下跌0.3%,至每盎司1,685.54美元.上日触及一个月高位1,695.76美元,但因投资需求较低及技术阻力因素,黄金未能保持上行动能.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 下滑7.20美元,至每盎司1,686美元.路透初步数据显示,成交量可能和其250日均值走势一致,部份原因是受2月合约展期至4月合约提振.

1月初,金价在1,700美元下方停滞不前,未能升穿处于50日移动均线切入位1,690美元的关键阻力位,过去五个交易日金价均受限于这水平,令买家感到沮丧.

白银方面,白银支持的上市交易基金的白银流入强劲,扶助现货银在今年迄今攀升超过6%.

全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust 的白银持仓量较2012年底上升约6%.

现货银 盘中升至32.44美元的五周高位,连续第七天上涨.现货银最新上升0.3%,至32.30美元.

现货铂金 跌0.4%,至1,686.24美元,钯金小升0.1%,至724.97美元.

----------------------1751 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1686.00 -7.20 -0.4% 0.6% COMEX白银期货 32.320 0.143 0.4% 6.9% COMEX铂金期货 1691.70 -6.80 -0.4% 9.9% COMEX钯金期货 728.10 -1.80 -0.3% 3.5% 现货金 1685.54 -5.54 -0.3% 0.7% 现货银 32.30 0.11 0.3% 6.6% 现货铂金 1686.24 -7.14 -0.4% 9.7% 现货钯金 724.97 0.97 0.1% 3.3%

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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