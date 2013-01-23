全球金市: 黄金价格下跌,因欧盟数据前景及经济前景好转

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 欧元区消费者信心数据强劲使金价承压
* 黄金未能升穿位于50日移动均线的技术阻力位
* 白银触及五周高位
路透纽约1月23日 - 黄金价格周三下跌,从上日触及的一个月高位回落,因全球经济不断改善的迹象限制了投资人对避险资产的兴致.
黄金在过去三个交易日中首次下滑,此前欧盟委员会表示,1月消费者信心明显改善.路透调查也显示,今年全球经济应该略为好转,受亚洲增长反弹带动.
"我认为投资人再没有理由持有黄金,因经济正在好转,"COMEX黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说.
不过,Jossen说,市场肯定有浓厚买兴,且逢低买入一直在支持金价,这限制了黄金进一步下滑.
尽管周三黄金走低,但金价仍可望连续第四周上涨,将为9月迄今最长的周度连涨之势.
在1752 GMT,现货金 下跌0.3%,至每盎司1,685.54美元.上日触及一个月高位1,695.76美元,但因投资需求较低及技术阻力因素,黄金未能保持上行动能.
纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 下滑7.20美元,至每盎司1,686美元.路透初步数据显示,成交量可能和其250日均值走势一致,部份原因是受2月合约展期至4月合约提振.
1月初,金价在1,700美元下方停滞不前,未能升穿处于50日移动均线切入位1,690美元的关键阻力位,过去五个交易日金价均受限于这水平,令买家感到沮丧.
白银方面,白银支持的上市交易基金的白银流入强劲,扶助现货银在今年迄今攀升超过6%.
全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust 的白银持仓量较2012年底上升约6%.
现货银 盘中升至32.44美元的五周高位,连续第七天上涨.现货银最新上升0.3%,至32.30美元.
现货铂金 跌0.4%,至1,686.24美元,钯金小升0.1%,至724.97美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1686.00 -7.20 -0.4% 0.6% COMEX白银期货 32.320 0.143 0.4% 6.9% COMEX铂金期货 1691.70 -6.80 -0.4% 9.9% COMEX钯金期货 728.10 -1.80 -0.3% 3.5% 现货金 1685.54 -5.54 -0.3% 0.7% 现货银 32.30 0.11 0.3% 6.6% 现货铂金 1686.24 -7.14 -0.4% 9.7% 现货钯金 724.97 0.97 0.1% 3.3%
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿; 审校 母红)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%