全球金市： 金价小跌脱离一个月高点,经济复苏期望减弱黄金避险魅力

根据路透调查,今年全球经济表现将略微好转,因亚洲复苏成长势头将逐渐压过西方国家政治及经济颓势造成的影响.

欧盟执委会周三公布的数据显示,欧元区1月消费者信心指数较上月大幅改善,暗示家庭支出可能扶助欧元区的经济复苏.

美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.

现货银 下跌0.3%至每盎司32.15美元,在上涨八日之后稍事休整.这波涨势是银价自2011年4月触及约50美元的纪录高位后的最长上涨周期.(完)

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