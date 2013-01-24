全球金市： 金价小跌脱离一个月高点,经济复苏期望减弱黄金避险魅力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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根据路透调查,今年全球经济表现将略微好转,因亚洲复苏成长势头将逐渐压过西方国家政治及经济颓势造成的影响.
欧盟执委会周三公布的数据显示,欧元区1月消费者信心指数较上月大幅改善,暗示家庭支出可能扶助欧元区的经济复苏.
美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.
现货银 下跌0.3%至每盎司32.15美元,在上涨八日之后稍事休整.这波涨势是银价自2011年4月触及约50美元的纪录高位后的最长上涨周期.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。