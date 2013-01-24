全球金市: 金价脱离一个月高点,因经济复苏希望打击买需

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1678.81 -6.33 -0.38 0.25
现货银 31.89 -0.35 -1.09 5.32
现货铂金 1679.50 -4.75 -0.28 9.41
现货钯金 717.50 -5.97 -0.83 3.68
COMEX期金 1678.70 -8.00 -0.47 0.17 20074
COMEX期银 31.92 -0.52 -1.62 5.57 7001
汇率
欧元/美元 1.3338
美元/日圆 89.32 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。