版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:18 BJT

全球金市: 金价脱离一个月高点,因经济复苏希望打击买需

------------------------0721GMT-----------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1678.81 -6.33 -0.38 0.25

现货银 31.89 -0.35 -1.09 5.32

现货铂金 1679.50 -4.75 -0.28 9.41

现货钯金 717.50 -5.97 -0.83 3.68

COMEX期金 1678.70 -8.00 -0.47 0.17 20074

COMEX期银 31.92 -0.52 -1.62 5.57 7001

汇率

欧元/美元 1.3338

美元/日圆 89.32 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李婷仪; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐