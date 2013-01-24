全球金市: 金价下跌1%,因技术卖盘及汇丰降低资产配置中黄金的权重

* 黄金未能升穿50日移动均线打击投资人信心

* 汇丰分析师降低资产配置中黄金的权重

路透纽约1月24日 - 黄金价格周四下跌1%,录得三周来最大单日跌幅,之前金价多次无法升穿切入位在1,700美元下方的50日移动均线.

投资人的信心进一步受到打击,因全球黄金大户汇丰在研究报告中称,已将其持有的黄金敞口降低一半,转为以美国通膨保值债券(TIPS)作为通胀对冲工具.

金价面临介于1,690-1,700美元的强劲阻力,令本周稍早黄金价格反弹动能消失.过去连续五个交易日,金价均无法升穿该水平.

"本周金价遭遇两个重大阻力区域,迄今还未能升穿这些阻力位,即多个月下行趋势线、50日移动均线和近期高位,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说.

"我预期,黄金将继续交投在1,695-1,625美元的近期交投区间."

现货金 低见1,664.69美元,略高于其200日移动均线.在1919 GMT,现货金下跌1%,至1,668.90美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金 下跌16.80美元,结算价报每盎司1,669.90美元.

路透初步数据显示,成交量较其250日均值高约20%,因2月合约展期至4月合的活动带来一些提振,2月合约首个交割通知日在1月31日.

汇丰的研究报告中,不是那么热衷将黄金作为对冲通胀的工具.该行表示,调整其观点是因系统风险减弱,欧元区解体的机率下降,以及"预示世界末日的"美国财政前景问题得以化解.

汇丰将其三年策略投资组合的黄金权重下调8个百分点,至7%,将其战略投资组合(tactical portfolio)的黄金权重下降9个百分点,至7%.

美国众议院周三稍晚通过将美国举债上限延长至5月19日,也令黄金承压.

主要黄金消费国印度的实货买家表示,即使减价求售,但仍很难出售黄金库存,因市场消化了进口税提高50%的影响.

周三,全球最大黄金上市交易基金 持有的黄金减少1.8吨,令本年迄今的总流出量达到16.7吨.

利好金价的消息方面,俄罗斯第一副主席Alexei Ulyukayev周四称,将持续买进黄金.该国央行称,计划将2005年外汇储备的黄金权重上调至10%,且可望实现这目标,因过去六年俄罗斯买进了大约550吨黄金.

其他贵金属方面,白银 下跌1.7%,至每盎司31.68美元,铂金 下滑0.4%,至1,677.50美元,钯金 小升0.1%,至724.50美元.(完)

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1669.90 -16.80 -1.0 1664.20 1685.80 165,166 COMEX白银期货 31.722 -0.717 -2.2 31.605 32.245 43,107 COMEX铂金期货 1683.80 -8.00 -0.5 1676.00 1693.00 9,046 COMEX钯金期货 726.70 0.50 0.1 716.60 728.80 3,458 现货金 1668.90 -16.24 -1.0 1664.69 1686.06 现货银 31.680 -0.560 -1.7 31.630 32.250 现货铂金 1677.50 -6.75 -0.4 1678.75 1689.00 现货钯金 724.50 1.03 0.1 719.50 726.50(完)

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