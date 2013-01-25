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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:21 BJT

全球金市: 金价接近一周半低位,因乐观经济数据冲击需求

上周金价多次上攻1,700美元阻力位未果,也是导致周四下跌的原因之一.路透市场分析师王涛称,从波浪图以及处于下行通道来看,现货金未来四周或将跌至1月4日低点1,625.79美元.

中美制造业本月增速都创下约两年来最快,德国数据也显示增长加快,令人对欧元区将很快复苏燃起希望.这都表明全球经济可能正在步入正轨.

汇丰控股在报告中称,将策略组合中的黄金仓位削减一半,对以黄金对冲通胀风险的兴趣大大下降.

俄罗斯央行第一副总裁Alexei Ulyukayev周四称,该央行将继续采购黄金,以分散外汇储备.

越南央行称,将直接进口黄金,并与黄金企业和银行进行黄金交易,这是其控制国内市场,缓解本币压力的计划之一.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/程琳; 审校 戴素萍/李爽)
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